Caso Pierina chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva | Rischia la condanna all’ergastolo

Una tragica vicenda scuote la comunità: Louis Dassilva, 35enne senegalese, è stato chiamato a giudizio per l’omicidio di Pierina Paganelli, donna di 78 anni uccisa in modo cruento e premeditato. Il pubblico ministero Daniele Paci ha richiesto il rinvio a giudizio, evidenziando gravi elementi che potrebbero portare alla condanna all’ergastolo. La verità si farà luce...

Il pubblico ministero Daniele Paci ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, il 35enne senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. L’accusa è di omicidio volontario, aggravato dai motivi abbietti, dalla crudeltà, dall’aver commesso il fatto in orario notturno e approfittando delle condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, e dalla premeditazione. La decisione verrà presa il 23 giugno, giorno scelto dal gup Raffaele Deflorio per l’udienza preliminare. Il senegalese rischia la condanna all’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Pierina, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva: “Rischia la condanna all’ergastolo”

Pierina Paganelli, verso chiusura indagini. Attesa richiesta di rinvio a giudizio per Dassilva: "Tempi stretti" - A oltre un anno e mezzo dall'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata senza vita a Rimini, l'inchiesta condotta dalla Squadra mobile della Polizia, sotto la supervisione del sostituto procuratore Daniele Paci, volge al termine.

