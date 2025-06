Caso Dora Lagreca | la famiglia si oppone alla richiesta di archiviazione della Procura

L'ombra del mistero si fa più fitta attorno alla tragica morte di Dora Lagreca, giovane di Montesano sulla Marcellana. La famiglia, con determinazione, si oppone alla richiesta di archiviazione della Procura di Potenza, chiedendo nuovi accertamenti per fare luce su un caso ancora aperto e avvolto nel dolore. La battaglia legale si intensifica, lasciando aperta la speranza di verità e giustizia.

Nuovi accertamenti sulla morte di Dora Lagreca. E' quanto chiedono dalla famiglia della giovane di Montesano sulla Marcellana morta a Potenza quattro anni fa opponendosi alla richiesta di archiviazione della Procura lucana. L'opposizione. Gli avvocati Renivaldo Lagreca e Cristina Coviello.

Dora Lagreca avrebbe festeggiato il suo compleanno. La sorella della giovane precipitata da un quarto piano nel 2021 ha voluto ricordarla con un messaggio, esprimendo il suo pensiero: "Ti penso in un posto migliore".

Morte di Dora Lagreca. Nuova richiesta di archiviazione per il caso, la famiglia annuncia opposizione

