Casertana FC | fiducia confermata a Manuel Iori il comunicato ufficiale

In un clima di incertezza e voci di mercato, la Casertana FC ha deciso di fare chiarezza, confermando la fiducia nel proprio allenatore. Con un comunicato ufficiale, la società ha ribadito che Manuel Iori rimarrà alla guida tecnica della prima squadra fino al giugno 2026, mettendo fine alle speculazioni e consolidando il progetto futuro. È il momento di scoprire cosa riserva il cammino della squadra con questa stabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti A fronte delle numerose notizie circolate negli ultimi giorni su varie testate riguardo un possibile cambio alla guida tecnica della prima squadra, la Casertana FC ha ritenuto opportuno intervenire con decisione per ristabilire la verità dei fatti. “Ad oggi la guida tecnica della prima squadra è affidata al sig. Manuel Iori, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2026 ” – afferma la società in una nota ufficiale. Viene quindi smentita qualsiasi voce o ipotesi su un possibile avvicendamento per la stagione 202526: “Ogni altro tipo di dinamica e supposizione si discosta da quello che è l’attuale stato delle cose”, conclude il comunicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it