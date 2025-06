CasaPound | Serve una politica di remigrazione seria e strutturata

CasaPound denuncia con decisione l’insufficienza di una politica di remigrazione efficace, sottolineando come l’assenza di un quorum e la mancanza di accoglienza rappresentino fallimenti concreti. Gli striscioni affissi in tutta Italia riflettono un messaggio chiaro: senza strategie strutturate, le sfide dell’immigrazione rischiano di rimanere irrisolte. È urgente ripensare le politiche per affrontare questa complessa realtà, perché solo così si potrà costruire un futuro più equilibrato e sostenibile.

«Niente quorum, che delusione. nessuna accoglienza, remigrazione». È questo il testo che campeggia sugli striscioni affissi da CasaPound in decine di città italiane, con cui il movimento ha voluto commentare in modo netto e ironico il fallimento del quinto quesito referendario, quello relativo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - CasaPound: «Serve una politica di remigrazione seria e strutturata»

