Casa occupata abusivamente a Lamezia Terme sequestro preventivo | chi c' era all' interno dell' abitazione

A Lamezia Terme, un episodio di occupazione abusiva ha portato al sequestro preventivo di un appartamento in via M. Nicotera. Al suo interno, si trovava un 45enne, accusato di aver occupato illegalmente l’immobile. Un'azione decisa dalle forze dell’ordine per tutelare la legalità e garantire la sicurezza della zona. Un intervento che sottolinea l’importanza di rispettare le norme e di mantenere la città un luogo sicuro per tutti.

Un 45enne di Lamezia Terme accusato di occupazione abusiva: sequestrato l'appartamento in via M. Nicotera. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Casa occupata abusivamente a Lamezia Terme, sequestro preventivo: chi c'era all'interno dell'abitazione

