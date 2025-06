Cartario arriva la nuova laurea Accordo tra Unipi e Confindustria | Didattica orientata al territorio

Un’innovativa collaborazione tra l’Università di Pisa e Confindustria Toscana Nord rivoluziona l’offerta formativa nel settore cartario. Nasce un nuovo curriculum dedicato alla carta, pensato per formare professionisti altamente specializzati in chimica industriale e sostenibilità ambientale. Questa iniziativa, frutto di un accordo strategico, integra la didattica con il territorio e apre nuove opportunità di crescita. Scopri come questa partnership possa plasmare il futuro dell’industria cartaria in Italia.

Al via un nuovo percorso didattico all’università di Pisa, nell’ambito del corso di laurea triennale in chimica per l’industria e per l’ambiente. Si tratta di un nuovo curriculum dedicato alla carta che nasce in seguito all’accordo tra il dipartimento di chimica e chimica industriale dell’ateneo pisano e Confindustria Toscana Nord. Il curriculum offre una preparazione in chimica industriale e includerà due corsi di nuova attivazione. Il primo in “Chimica della carta”, offrirà conoscenze approfondite sulle proprietà chimico-fisiche della carta, dei processi industriali e reattivi per la produzione di pasta cellulosica, oltre alle principali tecniche di funzionalizzazione del materiale e delle tecnologie di recupero e riciclo della carta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cartario, arriva la nuova laurea . Accordo tra Unipi e Confindustria: "Didattica orientata al territorio"

