Carrarese | Mateo Scheffer Bracco potrebbe tornare dal prestito all' Atalanta Under 23

La Carrarese potrebbe presto accogliere un nuovo talento: Mateo Scheffer Bracco, che potrebbe tornare dal prestito all’Atalanta Under 23. Con una stagione tra luci e ombre, l’esterno argentino ha dimostrato il suo valore, conquistando 25 presenze e contribuendo con gol e assist. La società orobica, però, detiene il diritto di riscatto entro giugno, lasciando il futuro di Bracco ancora tutto da scrivere. Riuscirà la Carrarese a convincerlo a rimanere?

La Carrarese potrebbe ritrovarsi già in casa un rinforzo per la prossima stagione. Si tratta di Mateo Scheffer Bracco che dovrebbe rientrare dal prestito all' Atalanta Under 23. Il condizionale è d'obbligo perché la società orobica ha un diritto di riscatto che potrebbe far valere entro il mese di giugno. L'esterno argentino è reduce da una bella annata in maglia nerazzurra con la quale ha collezionato 25 presenze condite da 2 reti e 3 assist. L'Atalanta Under 23, al suo secondo anno di vita, ha fatto molto bene classificandosi ottava al termine della regular season e riuscendo poi a superare ben tre turni dei playoff contro Trento, Albinoleffe e Torres.

