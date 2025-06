Carpinello rischia di perdere la banca E c' è anche la data di chiusura Il quartiere | Cittadini agguerriti e preoccupati

La prospettiva di perdere la filiale di Intesa Sanpaolo in via Cervese 161 sta scatenando un'ondata di preoccupazione e indignazione nel quartiere Carpinello. Con la chiusura imminente, cittadini e commercianti si sentono abbandonati e preoccupati per il futuro economico del territorio. La comunità si mobilita con forza, determinata a difendere il proprio punto di riferimento finanziario, perché questa decisione potrebbe compromettere non solo il servizio bancario, ma anche la vitalità dell’intera zona.

Carpinello rischia di rimanere senza banca. E il malumore dilaga in paese. C'√® infatti preoccupazione, ma anche rabbia e delusione, per le voci che riguardano la¬†chiusura della filiale di Intesa Sanpaolo in via Cervese 161. Ad evidenziare il problema √®¬†Marino Mambelli, coordinatore del Comitato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ¬© Forlitoday.it - Carpinello rischia di perdere la banca. E c'√® anche la data di chiusura. Il quartiere: "Cittadini agguerriti e preoccupati"

