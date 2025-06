Carmine morto a 14 anni per un tumore non diagnosticato citato in giudizio lo Stato italiano | Inviato il ricorso alla Corte europea

La tragica scomparsa di Carmine Puccinelli, un ragazzo di soli 14 anni di Napoli, ha suscitato un’ondata di dolore e rabbia. Nonostante i tentativi, il tumore che lo ha colpito non è stato diagnosticato in tempo, privando Carmine di ogni possibilità di cura. Ora, la sua famiglia ha deciso di portare la questione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, affinché giustizia venga finalmente fatta e si faccia luce su questa drammatica vicenda.

"La morte di Carmine non può restare senza giustizia. Se in Italia non è stato possibile ottenere un processo equo, sarà Strasburgo a doverlo garantire". A parlare sono i legali della famiglia di Carmine Puccinelli, il ragazzo di 14 anni di Napoli deceduto per un tumore mai diagnosticato in tempo. Nelle scorse ore è stato formalmente inviato oggi alla Corte europea dei diritti dell'uomo ( Cedu ) di Strasburgo il ricorso presentato.