Carmen Castillon ha un malore durante il torneo di padel | ricoverata in ospedale per trombosi polmonare

Carmen Castillon, giovane promessa del padel spagnolo, ha vissuto un dramma durante il torneo di Timisoara, rischiando la vita a causa di una trombosi polmonare. Questa vicenda sconvolgente riaccende i riflettori sui pericoli nascosti dietro l’agonismo e la passione per lo sport. La 23enne, numero 83 al mondo, sta affrontando un percorso di recupero che ispira attenzione e rispetto verso gli atleti sotto pressione. Pochi minuti possono cambiare tutto...

Un episodio drammatico che ha scosso il mondo del padel e riacceso i riflettori sui rischi che gli atleti, spinti dall’agonismo, possono correre in campo. La protagonista è la spagnola Carmen Castillon, 23 anni, numero 83 del ranking mondiale di padel, colpita da una trombosi polmonare dopo aver rischiato la vita durante il Fip Silver di Timisoara, in Romania. L’atleta iberica si era presentata a questa competizione in coppia con la connazionale Carolina Navarro, raggiungendo con determinazione le semifinali. Tuttavia, ciò che sembrava un successo sportivo si è rivelato un calvario fisico, culminato in un’emergenza medica che ha messo seriamente a rischio la sua salute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carmen Castillon ha un malore durante il torneo di padel: ricoverata in ospedale per trombosi polmonare

In questa notizia si parla di: Padel Carmen Castillon Trombosi

Castillon, 23 anni, rischia la vita al torneo di Padel: gioca con i dolori, finisce in ospedale per trombosi polmonare Partecipa alla discussione

