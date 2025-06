Carica Baldanzi la Roma dopo l’U21 | Un grande Europeo per onorare la Nazionale

Oggi il popolo giallorosso si è svegliato con la notizia del rifiuto di Ranieri alla Nazionale italiana, positiva per una Roma che ha bisogno di tutta la concentrazione ed impegno di Sir Claudio per supportare Gasperini e costruire una squadra vincente. Nel frattempo è alle porte l’Europeo U21, una competizione nel quale l’Italia di Nunziata ha la possibilità di recitare una parte da attrice protagonista. Domani sera alle 21:00 l’esordio contro la Romania, in un girone che comprende anche la fortissima Spagna ed i padroni di casa della Slovacchia, ed oltre a Pisilli c’è anche il buon Tommaso Baldanzi in rappresentanza dei giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Carica Baldanzi, la Roma dopo l’U21: “Un grande Europeo per onorare la Nazionale”

In questa notizia si parla di: roma - europeo - nazionale - carica

