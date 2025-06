Cardito agguato in pieno giorno | morto uomo di 56 anni

Un dramma scuote Cardito, in provincia di Napoli, dove questa mattina un uomo di 56 anni è stato vittima di un agguato mortale. La scena, avvolta nel mistero, ha lasciato la comunità sgomenta e le forze dell’ordine al lavoro per fare luce su quanto accaduto. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza nel territorio e che richiede giustizia e attenzione.

Un 56enne è stato ucciso a Cardito, in provincia di Napoli: l’uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco questa mattina. Un uomo è stato ucciso a Cardito, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, la vittima è stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco in via Vecellio verso . 🔗 Leggi su 2anews.it