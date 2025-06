Carcinoma alla cervice uterina | il Del Ponte fra i top d’Europa Quali trattamenti vengono utilizzati

A Milano, l’Ospedale Del Ponte si distingue come punto di riferimento europeo nella lotta contro il carcinoma alla cervice uterina. Il suo Centro di ginecologia oncologica, riconosciuto da ESGO come centro di eccellenza, offre trattamenti all’avanguardia per questa patologia ancora molto diffusa in Italia. Scopriamo insieme quali sono le terapie più innovative e come questa struttura si impegna a migliorare la vita delle donne colpite.

Milano, 10 giugno 2025 – Carcinoma alla cervice uterina: l’ospedale Del Ponte all’avanguardia in Europa. Il Centro di ginecologia oncologica del nosocomio varesino è stato riconosciuto come Centro di eccellenza per la gestione di una patologia tumorale che in Italia fa registrare ancora 2.500 nuovi casi all’anno. Il riconoscimento è stato assegnato dall'European society of gynecological oncology (Esgo), la più importante società di oncologia ginecologica europea. Si tratta di un prestigioso accreditamento fondato sul rispetto degli indicatori di qualità Esgo, che garantiscono trattamenti sicuri, efficaci e standardizzati per le pazient i. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carcinoma alla cervice uterina: il Del Ponte fra i top d’Europa. Quali trattamenti vengono utilizzati

