Carceri carenze igieniche e sovraffollamento Atti negati sulla Rems | Indagini in corso

Le condizioni delle carceri italiane continuano a destare preoccupazione: carenze igieniche, sovraffollamento e atti negati nelle REMS sono al centro di un’accurata indagine in corso. L’Associazione Luca Coscioni ha divulgato relazioni ufficiali delle Aziende Sanitarie Locali, ottenute grazie a un accesso civico, segnando un passo importante verso la trasparenza e il miglioramento delle condizioni di detenzione. La strada verso riforme profonde e concrete è ancora lunga, ma questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per garantire i diritti dei detenuti.

L'Associazione Luca Coscioni ha reso pubbliche le relazioni redatte dalle Aziende Sanitarie Locali (Asl) in merito alle visite effettuate negli istituti penitenziari italiani. I documenti, ottenuti grazie a un accesso civico avviato lo scorso dicembre, costituiscono un primo passo per fare luce.

