Carcere di Chieti sovraffollato del 69,6% | l’allarme dell’associazione Coscioni sulle condizioni sanitarie in cella

Le condizioni nelle carceri italiane tornano drammaticamente sotto i riflettori, con un sovraffollamento del 696% a Chieti che mette in crisi il sistema. L’associazione Luca Coscioni ha reso pubbliche relazioni sanitarie inquietanti, evidenziando gravi carenze nelle cure e nelle condizioni di vita dei detenuti. Questi dati allarmanti ci spingono a riflettere urgentemente su una riforma necessaria. È il momento di agire per garantire dignità e diritti fondamentali a chi è in custodia dello Stato.

Le condizioni nelle carceri italiane tornano sotto i riflettori dopo l'ultima iniziativa dell'associazione Luca Coscioni, che ha ottenuto tramite accesso agli atti le relazioni sanitarie delle Aziende sanitarie locali sulle visite effettuate negli istituti di pena. Tra i dati allarmanti, quello.

