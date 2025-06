Carabinieri concorso per l’arruolamento di 4.918 Allievi

Se sogni di indossare l’uniforme e fare la differenza, questa è la tua occasione. L’Arma dei Carabinieri ha aperto le iscrizioni per il concorso di 4.918 allievi, un’opportunità unica per entrare a far parte di un’istituzione che tutela la sicurezza del nostro Paese. Non perdere tempo: le candidature scadono il 7 novembre. Preparati a un percorso di formazione e servizio che potrebbe cambiare la tua vita.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Arma dei Carabinieri ha previsto l’assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l’organico dell’Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. Gli aspiranti potranno presentare, entro il 7 luglio, la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando ( scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica e attitudinali ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carabinieri, concorso per l’arruolamento di 4.918 Allievi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arruolamento nell’Arma dei Carabinieri: via alle selezioni per migliaia di giovani; Concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri: opportunità di carriera per i giovani; Concorso per quasi 5000 Carabinieri 2025: tutto quello che devi sapere per entrare nell’Arma.

Concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri: opportunità di carriera per i giovani - L'Arma dei Carabinieri ha previsto l'assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l'organico dell'Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela de ...

CC: concorso per reclutamento di 4918 allievi - L’Arma dei Carabinieri ha previsto l'assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l'organico dell'Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio ed alla tutela d ...

Concorso Allievi Carabinieri 2025 per 4918 posti: Bando, requisiti, domanda - È stato bandito il concorso per Allievi Carabinieri 2025 per 4918 posti per l’ammissione in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.