Carabinieri concorso per il reclutamento di 4.918 giovani allievi

Sei pronto a fare il grande salto e unirti a un’istituzione di valore? L’Arma dei Carabinieri apre le porte a 4.918 giovani allievi, offrendo un'opportunità unica di carriera, formazione e servizio al paese. Un'occasione imperdibile per chi desidera contribuire attivamente alla sicurezza e alla tutela della collettività. Scopri come partecipare e preparati a entrare nel mondo dei Carabinieri, un percorso che può cambiare la tua vita.

L'Arma dei carabinieri ha previsto l'assunzione di quasi cinquemila giovani che andranno a rafforzare l'organico, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma.

