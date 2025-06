Carabinieri | al via il concorso per 4.918 allievi domande entro il 7 luglio

Se sogni di indossare la divisa e fare la differenza, questa è l'occasione che aspettavi: sono aperte le domande per il concorso dei Carabinieri, con 4.918 posti disponibili! Non perdere tempo: puoi candidarti fino al 7 luglio e contribuire a proteggere il nostro territorio, rafforzando un'istituzione fondamentale per la sicurezza nazionale. Preparati a intraprendere un percorso di servizio e dedizione!

L’Arma dei carabinieri ha previsto l'assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l'organico dell'Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 4.918 Allievi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Carabinieri: al via il concorso per 4.918 allievi, domande entro il 7 luglio

Online il concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi #Carabinieri! Entra a far parte dell’Arma dei Carabinieri, per un impiego dinamico e gratificante al servizio della collettività. Presenta la domanda entro il 7 luglio 2025 https://bit.ly/ConcorsoAllieviCarabini Partecipa alla discussione

