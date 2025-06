Caputo tra Roma e Lazio | Dopo i 21 gol con il Sassuolo ci fu un contatto

Caputo, tra Roma e Lazio, ha scritto pagine importanti con i suoi 21 gol al Sassuolo, ma il suo futuro e le vicende di casa Roma si intrecciano in un momento cruciale. Mentre l’Italia si aggrappa a sogni e delusioni, le scelte tecniche e le storie di campioni come lui si fanno simbolo di una passione che non si arrende. Un’analisi che svela come il calcio italiano stia vivendo un momento di grandi cambiamenti e sfide.

Tanti temi in casa Roma ma anche una Nazionale italiana che catalizza l’attenzione da giorni, purtroppo non positivamente. Il no di Ranieri ha spiazzato la FIGC, che ora vira su altre soluzioni per mettere una toppa ad una situazione drammatica e cercare di non fallire la terza qualificazione ai Mondiali consecutiva. Quell’Italia toccata in passato da grandi campioni nei piedi e nell’anima ma anche da bomber di provincia come Francesco Caputo, che dopo aver chiuso la carriera da calciatore se ne sta costruendo un’altra in Kings League. Intervistato da DerbyDerbyDerby, Ciccio ha rivelato un retroscena di mercato riguardante anche i giallorossi, una sliding door che avrebbe potuto cambiare le sorti della sua carriera: “ Dopo i 21 gol con il Sassuolo fui convocato in Nazionale e ci fu un contatto con la Roma, successivamente uno anche con la Lazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Caputo tra Roma e Lazio: “Dopo i 21 gol con il Sassuolo ci fu un contatto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caputo: “Dopo i 21 gol con il Sassuolo ero stato contattato dalla Roma”; Esclusiva-Ciccio Caputo: Immobile mi chiamò alla Lazio. Oggi manca un attaccante italiano come me; Ciccio Caputo: “Oggi manca un attaccante italiano come me”.

Caputo: “Dopo i 21 gol con il Sassuolo ero stato contattato dalla Roma” - Secondo quanto affermato dall'ex bomber neroverde in passato ha ricevuto richiesta per un possibile posto in giallorosso ...

Caputo: "Vicino alla Lazio, mi chiamò anche Ciro Immobile" - it , Ciccio Caputo ha svelato nel dettaglio come era finito nel mirino di diverse big tra cui la Lazio.

Lazio-Sassuolo 2-1: rimonta - Il Sassuolo scappa con Caputo, la Lazio lo riprende con Milinkovic.