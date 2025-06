Capri d’autore via alla terza edizione

Capri d’Autore torna con la sua terza edizione, portando nei suggestivi Giardini di Augusto un ricco dialogo tra politica, cultura e innovazione. Venerdì 13 e sabato 14 giugno, ospiti d'eccezione come i ministri Pichetto Fratin, Santanché e Crosetto si confronteranno su temi chiave come geopolitica, economia e tecnologie emergenti. Un evento imperdibile per chi desidera immergersi nel cuore delle questioni attuali, aprendo nuove prospettive per il nostro futuro.

La rassegna culturale si svolge venerdì 13 e sabato 14 giugno nei Giardini di Augusto. Tra gli ospiti sul palco i ministri Pichetto Fratin, Santanché e Crosetto. Sarà l'occasione per un confronto su geopolitica, economia, turismo, energia, democrazia, Mediterraneo, Vaticano, salute e nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Capri d’autore, via alla terza edizione

Capri d'autore, via alla terza edizione con i ministri Pichetto, Santanché e Crosetto

