Caporale Ag Delgado | Inter? Club enorme ma per ora nulla di concreto!

Il mercato estivo infiamma le voci di trattative e possibili colpi di scena, e il nome di Milton Delgado sta attirando l’attenzione dell’Inter. L'agente Mariano Carlos Caporale ha confermato l’interesse, anche se ancora nulla è stato formalizzato. Con un valore stimato intorno agli 8 milioni di euro, il giovane argentino potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il centrocampo nerazzurro. La situazione è in evoluzione, ma le porte restano aperte a una possibile svolta.

Mariano Carlos Caporale, agente di Milton Delgado, ha parlato dell’interesse dell’Inter (e non solo) nei riguardi del suo assistito. Porte aperte a tale eventualità, anche se nulla è stato ancora definito. LA SITUAZIONE – Milton Delgado è l’ultimo nome, in ordine di tempo, accostato all’Inter per rinforzare il proprio centrocampo. Il calciatore argentino, in forza al Boca Juniors, viene valutato intorno agli 8 milioni di euro, anche se la squadra che ne detiene la proprietà vorrebbe inserire nel suo contratto una clausola da 20 milioni. Tra i vari profili monitorati dai nerazzurri per il proprio centrocampo, dunque, è opportuno registrare anche quello del classe 2006, tenendo conto di un potenziale fattore chiave: Delgado è un pallino di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Caporale (Ag. Delgado): «Inter? Club enorme, ma per ora nulla di concreto!»

