Capodichino guasto al radar | voli posticipati e annullati anche oggi

Situazione critica all'aeroporto di Capodichino: un guasto continuo al radar sta provocando disagi ancora oggi, con circa 15 voli tra arrivi e partenze cancellati o posticipati. Nonostante gli interventi di manutenzione, il malfunzionamento dell'antenna radar compromette la sicurezza e la puntualità dei voli, creando un vortice di inconvenienti per i viaggiatori. La situazione si protrae, lasciando tutti in attesa di una rapida soluzione.

Cancellati anche oggi martedì 10 giugno circa 15 voli tra arrivi e partenze a causa di un guasto dell'antenna radar che consente di monitorare il traffico aereo a Capodichino. Nei giorni precedenti, quando sono sorti i primi disagi, era stato effettuato un intervento di manutenzione al sistema meccanico dell'antenna da parte di Enav, l'ente che

Guasto radar Capodichino: passeggeri bloccati dentro l'aereo per Napoli che non parte - Un'improvvisa avaria al radar dell’aeroporto di Capodichino ha causato il blocco dei passeggeri all’interno degli aerei in attesa di partire per Napoli, generando caos e disagi per pendolari e turisti.

Aeroporto di Capodichino, guasto a radar: pesanti disagi e voli cancellati https://2anews.it/aeroporto-di-capodichino-guasto-radar-pesanti-disagi/… via @2a News - Testata Giornalistica Online Partecipa alla discussione

Guasto a radar all'aeroporto di Napoli, tra ieri e oggi già cancellati quasi 100 voli a Capodichino #napoli #capodichino #volicancellati #10giugno Partecipa alla discussione

Guasto al radar, caos a Capodichino; Almeno 45 voli in partenza o in arrivo all'aeroporto di Napoli sono stati cancellati a causa di un guasto ai radar; Aeroporto di Capodichino, il radar è ancora guasto: nuovi voli cancellati.

Aeroporto di Capodichino, il radar è ancora guasto: nuovi voli cancellati - Ancora disagi nello scalo di Napoli per il problema meccanico al radar che non riesce a girare a 360 gradi: soppressi altri 14 tra arrivi e partenze, due riprogrammate su Salerno ...

Richieste di rimborso per i disagi all’aeroporto Capodichino, le agenzie viaggi: voli cancellati e ritardi di 4 ore - Le Agenzie di Viaggi: "Decine di voli cancellati e ritardi di oltre 4 ore, è scandaloso ...

Guasto a radar all'aeroporto di Napoli, tra ieri e oggi già cancellati quasi 100 voli a Capodichino - Continuano i disagi all'aeroporto di Capodichino a Napoli a causa di un malfunzionamento meccanico al sistema radar.