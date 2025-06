Caos treni sulla linea Lecco-Milano | pendolari in fuga dalla Centrale

Un lunedì sera da incubo per i pendolari della linea Lecco-Milano, travolti da un'ondata di disagi e caos sulla rete ferroviaria. Problemi tecnici improvvisi hanno paralizzato i treni, lasciando centinaia di viaggiatori in balia di lunghe attese e disservizi. La situazione ha causato fughe di massa dalla centrale, accrescendo il disagio e la frustrazione di chi quotidianamente si affida al trasporto pubblico. Un episodio che mette in luce le criticità del sistema e l’urgenza di interventi efficaci.

Un lunedì sera da incubo per i pendolari della linea ferroviaria che collega Lecco a Milano. Il 9 giugno, nel tardo pomeriggio e nelle prime ore serali, una serie di problemi tecnici ha mandato in tilt il servizio ferroviario, costringendo centinaia di viaggiatori a lunghe attese alla stazione.

