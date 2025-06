Caos treni il Pd | I pendolari non devono pagare i ritardi del sistema ferrovie

Il caos dei treni e le continue interruzioni mettono a dura prova i pendolari. Il PD si impegna affinché i ritardi del sistema ferroviario non ricadano sulle spalle di chi ogni giorno affronta il viaggio. Ringraziamo l’assessore Stefano Baccelli per la sua disponibilità e la chiarezza con cui ha risposto alle nostre interrogazioni sul futuro dei collegamenti tra Roma, Chiusi, Valdichiana, Valdarno e Firenze, offrendo spunti fondamentali per migliorare il servizio. È ora di agire concretamente.

"Ringraziamo l'assessore ai trasporti Stefano Baccelli per la puntualità e la completezza con cui ha risposto alle interrogazioni da noi presentate in merito al futuro dei collegamenti ferroviari tra Roma, Chiusi, la Valdichiana, il Valdarno e Firenze. Una risposta ricca di informazioni e spunti.

Treni, un’altra mattinata di passione. Persone sui binari, caos e ritardi a Firenze - Firenze, 12 maggio 2025 – I pendolari fiorentini si trovano nuovamente a fronteggiare disagi e ritardi.

==Roma impossibile: treni regionali in ritardo fino a 90' e barriera Roma Sud dell'A1 chiusa. Pendolari nel caos https://agi.it/economia/news/2025-05-21/treni-roma-ritardi-cancellazioni-31506008/… Partecipa alla discussione

Stazione Tuscolana, pendolari lasciati a terra per un guasto: treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti https://ift.tt/gx0foJl https://ift.tt/3XOcNgi Partecipa alla discussione

