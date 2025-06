Caos in stazione a Milano ritardi e cancellazioni verso Lecco | migliaia di viaggiatori bloccati

Un lunedì sera da incubo per i pendolari milanesi e lecchesi: ritardi e cancellazioni hanno causato il caos in stazione a Milano, lasciando migliaia di viaggiatori bloccati e frustrati. La linea verso Lecco ha subito pesanti disservizi a causa di problemi tecnici, trasformando una normale serata in un incubo di attese infinite e incertezza. Ma cosa si può fare per prevenire queste emergenze e garantire un servizio affidabile?

Un lunedì sera da incubo per i pendolari della linea ferroviaria che collega Lecco a Milano. Il 9 giugno, nel tardo pomeriggio e nelle prime ore serali, una serie di problemi tecnici ha mandato in tilt il servizio ferroviario, costringendo centinaia di viaggiatori a lunghe attese alla stazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Caos in stazione a Milano, ritardi e cancellazioni verso Lecco: migliaia di viaggiatori bloccati

