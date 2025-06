Caos in Serie B il CONI respinge il ricorso della Salernitana | ma il playout con la Samp resta in dubbio

Il calcio italiano si trova nel caos: il Coni respinge il ricorso della Salernitana, ma il destino dei playout con la Sampdoria resta incerto. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport apre nuovi scenari, mentre il Tribunale Federale Nazionale mantiene in sospeso le sorti del confronto. Salernitana e Sampdoria attendono ancora risposte definitive, lasciando il futuro dei match in bilico. La tensione è alle stelle, e le prossime mosse saranno decisive per l’intera Serie B.

La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport boccia il ricorso del club campano, ma il Tribunale Federale Nazionale mantiene aperto il fronte giudiziario. Salernitana e Sampdoria ancora in attesa, mentre le date dei playout restano in bilico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rinvio play out, Salernitana sorpresa valuta il ricorso - Il rinvio dei play out di Serie B ha sorpreso la Salernitana, che avrebbe sfidato il Frosinone all’Arechi.

Giornata importante per la #SerieB dove oggi la Lega può ufficializzare il playout del 15 e 20 giugno tra #Samp e Salernitana. Ci si aspetta la comunicazione sulla vendita dei biglietti. Il prato del Ferraris è in fase di rizollatura che sarà ultimata entro sabato. Ieri Partecipa alla discussione

Nel pomeriggio di ieri, il Brescia ha presentato il ricorso, anticipato di 48 ore rispetto a quanto previsto dai legali. Questo è legato al futuro della società , in cui è in atto un passaggio di proprietà . Entro il 6 giugno, come già anticipato, devono essere pagati gli sti Partecipa alla discussione

