Caos in consiglio regionale ad Aguzzi sfugge una battuta omofoba L' Arcigay | Fatto grave e offensivo

Un episodio di grande tensione al Consiglio Regionale di Aguzzi, che ha fatto scalpore per una battuta omofoba sfuggita, suscitando reazioni di sdegno e condanna. Un fatto grave e offensivo che mette ancora una volta sotto i riflettori l'importanza di promuovere rispetto e inclusione. La discussione che seguirà sarà certamente intensa, ma è fondamentale affrontare con fermezza questi episodi per costruire un ambiente politico più civile e rispettoso.

ANCONA – Si parlerà probabilmente molto nei giorni a venire del consiglio comunale di oggi, martedì 10 giugno. E di certo non per la stretta attività assembleare. A fare notizia è stata infatti la rissa verbale tra il consigliere Romano Carancini e l’assessore Stefano Aguzzi che si è conclusa in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Caos in consiglio regionale, ad Aguzzi sfugge una battuta omofoba. L'Arcigay: «Fatto grave e offensivo»

Marche, bagarre in Consiglio regionale tra Carancini (Pd) e Aguzzi (FI) - Un acceso scontro tra Carancini del Pd e Aguzzi di FI ha scosso il Consiglio regionale delle Marche, portando alla sospensione della seduta.

