Caos all’aeroporto di Napoli | ancora guasto ai radar 35.000 passeggeri coinvolti

Un disservizio che mette alla prova la pazienza di migliaia di viaggiatori: l’aeroporto di Napoli Capodichino affronta il secondo giorno di caos, con un guasto ai radar che ha causato ritardi e cancellazioni su larga scala. Circa 35.000 passeggeri sono coinvolti in questo increscioso episodio, lasciando tutti ad aspettare risposte e soluzioni rapide. Ma quali sono le cause e come si sta muovendo l’aeroporto per risolvere questa emergenza?

Tempo di lettura: 3 minuti Continua l'incubo per migliaia di viaggiatori all'aeroporto di Napoli Capodichino. Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, un grave guasto ai sistemi radar ha paralizzato lo scalo, causando ritardi significativi e numerose cancellazioni di voli, sia nazionali che internazionali. Si stima, secondo i dati in possesso di ItaliaRimborso, che circa 35.000 passeggeri siano stati coinvolti in questi disagi, vedendo compromessi piani di viaggio, impegni professionali e appuntamenti personali. La situazione, già critica nella giornata di ieri, non accenna a migliorare. I passeggeri, stremati da lunghe attese e dalla mancanza di informazioni certe, si trovano a dover fare i conti con riprogrammazioni forzate e costi imprevisti.

