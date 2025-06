Cantieri di Comunità Social party solidale

Da semplice cena a vibrante social party solidale, i Cantieri di Comunità si preparano a trasformare tre giorni di incontro in un potente gesto di condivisione e impegno civico. Sotto la guida ispirata del vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, l’evento diventa un’occasione unica per affrontare insieme le sfide sociali del nostro tempo, rafforzando legami e promuovendo solidarietà. Unisciti a noi e scopri come il divertimento e la solidarietà possano cambiare il mondo, un passo alla volta.

In principio era una cena. Ma il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh ha trasformato il social party in un evento non solo ludico, come era negli anni passati. " Cantieri di Comunità ", questo il titolo dell'evento che si terrà in una tre giorni da giovedì a sabato. "In un tempo segnato da sfide sociali sempre più complesse – ha detto Kashi Zadeh – dalle disuguaglianze all'emergenza climatica, dal disagio giovanile alla trasformazione dei legami comunitari, crediamo che il cambiamento possa e debba nascere dal basso, da una rete di relazioni solidali, collaborative e inclusive". La tre giorni si apre giovedì alle 18,30 all'Auditorium Centro Rogers, con un talk dedicato al futuro del Terzo Settore e delle Politiche Pubbliche: intervengono Saverio Tommasi, Flavio Zandonai e Marco Rossi Doria.

