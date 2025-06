Canoa all’Idroscalo brillano Jomar Club Catania e Anastasia Insabella

Lo scorso weekend, l’Idroscalo di Milano ha scintillato di emozioni e talento durante le gare di selezione per la Nazionale azzurra Juniores. Sul podio, gli atleti dello Jomar Club Catania, tra cui Anastasia Insabella, che ha brillantemente conquistato due medaglie. Un traguardo che testimonia il valore e la passione di un club che continua a sfornare promesse dell’idroscalo italiano, pronti a scrivere nuove pagine di successo nelle competizioni internazionali.

Lo scorso weekend l'Idroscalo di Milano ha ospitato le gare di selezione per la Nazionale azzurra Juniores maschile e femminile. In acqua protagonisti gli atleti e le atlete dello Jomar Club Catania sulle distanze dei metri 200, 500 e 1.000. Anastasia Insabella ha conquistato due medaglie.

