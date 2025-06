cancro polmone nuova strategia rende operabili casi avanzati

Una scoperta rivoluzionaria apre nuove speranze per i pazienti affetti da carcinoma polmonare avanzato. Uno studio internazionale pubblicato su 'Jama Oncology' presenta un approccio innovativo che potrebbe rendere operabili casi precedentemente considerati inoperabili, offrendo così una nuova prospettiva di cura e miglioramento della qualità di vita. Questa strategia rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro il tumore al polmone, aprendo la strada a future terapie più efficaci e personalizzate.

(Adnkronos) – Nuove speranze contro il tumore al polmone avanzato. Un importante passo avanti nella possibilità di cura arriva da uno studio internazionale pubblicato su 'Jama Oncology', che propone un approccio terapeutico innovativo per i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio III avanzato e non operabili, consentendo l'asportartazione in casi .