Cancellare la privacy mette in pericolo le libertà civili

Cancellare la privacy mette in serio pericolo le nostre libertà civili, lasciando vulnerabili chi non ha risorse o competenze per difendersi. In un’epoca in cui il potere può facilmente sfruttare i dati personali per repressioni o controlli, è fondamentale tutelare i nostri diritti e resistere a ogni forma di sorveglianza indiscriminata. Solo così possiamo preservare una società libera e giusta.

Chi non è molto ricco o non ha grandi conoscenze tecniche per difendersi dalla sorveglianza è costantemente vulnerabile. Sopratutto se al potere ci sono persone disposte a usare le informazioni per punire gruppi o individui considerati ostili. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cancellare la privacy mette in pericolo le libertà civili

