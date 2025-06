Canale 5 | in arrivo i concerti live di Amoroso Elodie D’Alessio e Tozzi

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica con Canale 5! La nuova stagione televisiva porterà in prima serata i concerti live di alcune delle più grandi star italiane: Amoro- so, Elodie, D’Alessio e Tozzi. Quattro artisti che infiammeranno i palcoscenici dei loro tour estivi 2025, regalando emozioni uniche e performance indimenticabili. Non perdere l’appuntamento: la musica italiana torna protagonista su Canale 5!

Canale 5 manderà in onda le serate in concerto di quattro artisti della musica italiana che si esibiranno nei loro tour estivi 2025, a partire da settembre, nella nuova stagione televisiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Canale 5: in arrivo i concerti live di Amoroso, Elodie, D’Alessio e Tozzi

