Campi solari musicali alla Scuola Bonamici

un’opportunità unica di scoprire il mondo della musica in un ambiente stimolante e sicuro. Con attività coinvolgenti, insegnanti qualificati e spazi all’aperto, i Campi Solari Musicali della Scuola Bonamici sono il luogo ideale per divertirsi, imparare e crescere attraverso il ritmo e la melodia. Non perdere questa occasione: l’estate si vive al meglio con la musica!

I Campi solari musicali della Scuola Bonamici sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, anche principianti, e hanno luogo nei locali e nel grande giardino recintato e ombreggiato della scuola di musica con sede nel quartiere de I Passi. È un percorso formativo-musicale che offre la.

Con l'arrivo della scuola, tornano anche i centri estivi, essenziali per il supporto alle famiglie e alla formazione dei giovani.

