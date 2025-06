Campania | scatta il periodo di grave pericolosità per incendi boschivi

Con l’arrivo della stagione estiva, la Campania si prepara ad affrontare un pericolo crescente: il rischio incendi boschivi. Dal 15 giugno 2025, entra in vigore il periodo di “grave pericolosità”, una misura fondamentale per tutelare natura e comunità. Le autorità raccomandano massima attenzione e rispetto delle norme di prevenzione, per garantire che questa estate sia sicura e tranquilla per tutti.

Avellino – La Regione Campania ha disposto l’entrata in vigore, a partire dal 15 giugno 2025, del periodo di “grave pericolosità per gli incendi boschivi”. La misura è stata adottata dal direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, in seguito alle valutazioni climatiche e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Campania: scatta il periodo di grave pericolosità per incendi boschivi

Ne parlano su altre fonti

Campania: scatta il periodo di grave pericolosità per incendi boschivi; Incendi boschivi, il 15 giugno inizia il periodo di grave pericolosità in Campania; Incendi boschivi. Dal 15 giugno al via il periodo di grave pericolosità in Campania, scattano alcuni divieti.