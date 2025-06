Campania oltre 450 chili di plastica e rifiuti rimossi grazie alle iniziative Plastic Free

Un weekend di impegno e passione ha portato a risultati straordinari in Campania: oltre 450 chili di plastica e rifiuti rimossi grazie alle iniziative Plastic Free. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata degli Oceani, 309 volontari hanno partecipato a 12 appuntamenti tra clean-up e sensibilizzazione, dimostrando che la tutela del nostro pianeta è una sfida possibile quando si agisce insieme. Un esempio di come ogni azione conta e può fare la differenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con successo il lungo weekend di mobilitazione ambientale organizzato da Plastic Free Onlus in Campania  in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente  (5 giugno) e della Giornata degli Oceani  (8 giugno). Un totale di 12 appuntamenti  – tra clean up e attivitĂ di sensibilizzazione – ha coinvolto 309 volontari  e permesso di rimuovere 454,50 kg di plastica e rifiuti abbandonati, sensibilizzando oltre 360 cittadini e studenti  sui temi dell’inquinamento e della sostenibilitĂ . Le iniziative si sono svolte tra il 5 e l’8 giugno e hanno toccato numerosi comuni campani: da Pozzuoli a Somma Vesuviana, da Napoli a Casamicciola Terme, da Eboli a Palma Campania, passando per Cesa, Succivo, Quarto e Pomigliano d’Arco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania, oltre 450 chili di plastica e rifiuti rimossi grazie alle iniziative Plastic Free

