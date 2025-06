Camion carico di sabbia si ribalta a Roccabianca | grave conducente incastrato nell' abitacolo

Un incidente drammatico ha sconvolto Roccabianca: un camion carico di sabbia si è ribaltato, lasciando il conducente intrappolato nell’abitacolo. Le cause sono ancora da chiarire, ma la rapidità dell’intervento delle autorità è stata fondamentale. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente soccorsi e mezzi di emergenza, mentre si attende di capire l’entità delle ferite e di ricostruire la dinamica. La comunità resta in apprensione, sperando in una pronta guarigione.

Un camion con un carico di sabbia si è ribaltato poco prima delle 15.30 di martedì 10 giugno a Roccabianca. Secondo le prime informazioni il conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante. L'allarme è scattato da subito e sul posto è arrivata.

Roccabianca, camion si ribalta e finisce fuori strada: gravissimo il conducente - Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 10 Parma Cremona nel tratto compreso tra Roccabianca e Fontanelle, in località Mano.