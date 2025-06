Cambio in Consiglio per il Pd Edoardo Carboni subentra a Foresi | Onorato di sedere al suo posto

Edoardo Carboni assume il nuovo ruolo nel consiglio comunale del PD, subentrando a Stefano Foresi. Con entusiasmo e determinazione, si impegna a rappresentare al meglio i cittadini, portando avanti con passione i valori del partito. “Sono molto emozionato, ma allo stesso tempo voglioso di mettermi a disposizione dei cittadini, del consiglio, del partito e del gruppo consiliare. Adesso al lavoro”. La sua esperienza sarà un prezioso valore aggiunto per la comunità .

"Sono molto emozionato, ma allo stesso tempo voglioso di mettermi a disposizione dei cittadini, del consiglio, del partito e del gruppo consiliare. Desidero ringraziare tutti coloro che mi stanno mandando attestati di stima e tutti coloro che circa due anni fa mi hanno dato fiducia. Adesso al lavoro". Sarà Edoardo Carboni quindi a occupare il seggio lasciato vacante dal’ex assessore della giunta Mancinelli Stefano Foresi, costretto a dare le dimissioni per motivi di salute. La rinuncia di Diego Franzoni, che alle Comunali di due anni fa aveva preso poche preferenze in più, lancia il giovane studente e allenatore di basket anconetano all’interno del gruppo consiliare Pd di Ancona: "Subentrare a un amministratore come Stefano (Foresi, ndr), personaggio insostituibile, mi carica di ulteriore responsabilità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cambio in Consiglio per il Pd. Edoardo Carboni subentra a Foresi: "Onorato di sedere al suo posto"

In questa notizia si parla di: Consiglio Edoardo Carboni Foresi

Diego Franzoni rinuncia, Edoardo Carboni subentra a Stefano Foresi in consiglio comunale - Ancona si prepara a una nuova fase di rinnovamento politico con l'ingresso di Edoardo Carboni nel consiglio comunale, sostituendo Stefano Foresi.

Dimissioni di Stefano Foresi, Diego Franzoni rinuncia al seggio: in Consiglio comunale entra Edoardo Carboni | Cronache Ancona Partecipa alla discussione

Cambio in Consiglio per il Pd. Edoardo Carboni subentra a Foresi: Onorato di sedere al suo posto; Edoardo Carboni entra in Consiglio Comunale ad Ancona al posto di Stefano Foresi; Esce Foresi (dimissioni), entra Carboni: a 23 anni è già in Consiglio. Passo indietro pure di Franzoni.

Cambio in Consiglio per il Pd. Edoardo Carboni subentra a Foresi: "Onorato di sedere al suo posto" - Il 23enne sostituisce il consigliere dem che ha lasciato per gravi motivi di salute: "Ora subito al lavoro".

Consiglio comunale di Ancona, nel Pd Carboni subentra a Foresi - Il segretario dei Giovani democratici del capoluogo marchigiano, Edoardo Carboni, subentra al consigliere del Pd Stefano Foresi.

Ancona, cambio in consiglio comunale: al posto di foresi entra il giovane carboni - Edoardo Carboni, segretario dei Giovani democratici di Ancona, entra nel consiglio comunale nel 2025 sostituendo Stefano Foresi, dimessosi per motivi di salute, portando rinnovamento e continuità al P ...