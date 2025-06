Caltech inventa il drone che si trasforma in un rover.

Un innovativo passo avanti nella robotica arriva dal Caltech: Atmo, il drone che si trasforma in rover durante il volo. Questa tecnologia rivoluzionaria permette a un unico dispositivo di adattarsi a terreni diversi, facilitando esplorazioni e interventi in ambienti complessi. Un vero e proprio salto nel futuro dell’intelligenza artificiale e dell’autonomia robotica. La domanda ora è: quale sarà il prossimo grande passo di questa straordinaria invenzione?

Milano, 10 giu. (askanews) - Un drone con le ruote pronto a muoversi agevolmente sul terreno, che sia esso liscio o poco regolare. Si chiama Atmo ed è stato sviluppato dai ricercatori del California Institute of Technology: la novità di questo morphobot risiede nella trasformazione da drone a rover direttamente in aria, grazie e un algoritmo che garantisce stabilità nella delicata fase di atterraggio attuando la mutazione prima di toccare il suolo, in modo così da evitare possibili ostacoli ai rotori. Atmo utilizza quattro propulsori per volare, ma le coperture che li proteggono diventano le ruote del sistema in una configurazione di guida alternativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net