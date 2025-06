Caltagirone laboratorio di welfare storie progetti e reti per una società più inclusiva

A Caltagirone, il laboratorio di welfare si distingue come un crocevia di storie, progetti e reti che plasmano una società più inclusiva. Al Convitto Inps “Luigi Sturzo”, si terrà un evento dedicato a condividere come la collaborazione tra comunità e professioni sociali possa generare valore sociale ed economico. Un'occasione per riflettere sul potere della prossimità nel costruire un futuro sostenibile e solidale, perché il benessere si crea insieme.

Caltagirone scommette sul welfare: al Convitto Inps "Luigi Sturzo" un incontro per raccontare comunità che costruiscono futuro "Generiamo valore sociale ed economico. Lo facciamo partendo dalla prossimità, dalla comunità e dalle professioni sociali. Questo è il nostro modo di costruire benessere.

Caltagirone, al Convitto Inps un evento sul welfare generativo e le buone pratiche territoriali - Il 9 giugno, Caltagirone si trasforma in un palcoscenico di innovazione sociale: presso l’aula magna del Convitto Inps "Luigi Sturzo", si terrà l’evento “Welfare a Caltagirone”, un’occasione unica per scoprire come le buone pratiche territoriali e il welfare generativo stiano plasmando un futuro più solidale e sostenibile.

