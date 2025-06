Caltagirone International Jazz Festival programma e artisti dell’edizione 2025

Preparati a vivere un’estate all’insegna del jazz con il Caltagirone International Jazz Festival 2025! Quattro serate indimenticabili dal 28 giugno al 6 luglio, protagonisti di fama internazionale come Jany McPherson, Eleonora Strino, Joyce Elaine Yuille e Stefano Di Battista, si esibiranno sulla suggestiva Scala di Santa Maria del Monte. Un’occasione unica per immergersi in musica di qualità in un’atmosfera magica e coinvolgente. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria rassegna!

Quattro concerti con altrettanti protagonisti del panorama jazz internazionale - Jany McPherson, Eleonora Strino, Joyce Elaine Yuille e Stefano Di Battista - dal 28 giugno al 6 luglio, alle 21, sulla monumentale Scala di Santa Maria del Monte a costituire uno splendido anfiteatro, con ingresso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Caltagirone International Jazz Festival, programma e artisti dell’edizione 2025

