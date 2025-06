Calici & Sapori - Evento in cantina

Se hai voglia di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna del buon gusto e della convivialità, non puoi mancare a Calici & Sapori! Sabato 21 giugno, la cantina si trasforma in un luogo di festa, musica e sapori autentici, per brindare insieme alla stagione estiva. Prenota il tuo calice e lasciati coinvolgere da un viaggio tra vini pregiati e piatti freschi, preparati con passione e creatività. Ti aspettiamo per celebrare le cose belle della vita!

? Nuova data, stessa voglia di brindare!? CALICI & SAPORI? Sabato 21 giugno ti aspettiamo in cantina per Calici & Sapori: un evento firmato 47 Anno Domini dedicato al gusto, alla musica e alla bellezza delle cose semplici.? Degustazioni libere dei nostri vini? Piatti estivi preparati dal. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Calici & Sapori - Evento in cantina

In questa notizia si parla di: calici - sapori - evento - cantina

Calici e sapori in cantina - 47 Anno Domini - Vivi l'estate con Calici & Sapori in Cantina 47 Anno Domini! Sabato 7 giugno, a Roncade, un evento tra vino, musica e convivialità, immersi nei profumi delle vigne e dei prodotti locali.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calici & Sapori - Evento in cantina; Calici e paesaggi: la magia degli eventi nelle cantine di Parma City of Gastronomy; Cantine Aperte 2025 in Sicilia: la festa ti aspetta!.

Calici alzati e sapori del territorio. Settanta cantine alla Rocca - Sabato 10 e domenica 11 maggio torna a Spilamberto, nella cornice della Rocca Rangoni, la 9ª edizione di Vignaioli Contrari, atteso appuntamento con il vino di piccole cantine e le eccellenze del ...

A Sorso ritorna Calici di Stelle, tanti gli eventi in programma - evento del 10 agosto, si partirà con l’ormai tradizionale rassegna “Aspettando Calici di Stelle”, una serie appuntamenti dal 19 luglio al 9 agosto, organizzati ...

Calici di Stelle: due eventi imperdibili a Grado e San Daniele del Friuli per gli amanti del vino - vini delle cantine associate con il celebre prosciutto crudo, creando un connubio di sapori senza pari.