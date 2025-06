Calendario fiscale | tutte le scadenze del 16 giugno

Il 16 giugno 2025 rappresenta un appuntamento cruciale nel calendario fiscale italiano, in particolare per le imprese, i professionisti e soggetti soggetti all’IVA. Con numerose scadenze concentrate in questa giornata, è fondamentale conoscere tutte le tempistiche e gli adempimenti per evitare sanzioni e restare in regola con il fisco. Dai versamenti alle dichiarazioni, ecco tutto quello che devi sapere per affrontare con sicurezza questa giornata decisiva.

Il 16 giugno 2025 é una data fondamentale per i contribuenti italiani soggetti all' Iva. Diverse scadenze fiscali concentrate in questa giornata interessano in particolare le imprese, i professionisti e altri soggetti. Ecco un riepilogo chiaro e dettagliato di ciò che occorre fare per essere in regola con il fisco. Attenzione al versamento della quarta rata del saldo Iva 2024. Il primo adempimento riguarda i contribuenti con periodicità mensile. Entro il 16 giugno, è necessario effettuare la liquidazione e il versamento dell 'Iva relativa al mese di maggio 2025. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 in modalità telematica, indicando il codice tributo 6005.

