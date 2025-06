Calendario F1 2026 | Imola esclusa dentro Madrid Tutte le tappe del prossimo mondiale

Il Mondiale di Formula 1 2026 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, con un calendario che promette di far sognare gli appassionati di tutto il mondo. Tuttavia, tra le notizie più scottanti c'è l'esclusione di Imola, una perdita significativa per gli amanti della storia motoristica italiana. La pista romagnola, che ha riacceso i motori nel 2020, potrebbe comunque tornare in futuro, lasciando aperta una porta di speranza per i tifosi italiani.

I rumors erano nell’aria da tempo ma oggi, martedì 10 giugno, è arrivata l’ufficialitĂ : la pista di Imola non farĂ parte del calendario della Formula 1 2026. Si chiude così, almeno per il momento, la parentesi iniziata nel 2020 e che ha portato la pista romagnola di nuovo all’apice della massima serie motoristica. La storica pista, che fino al 2006 ha ospitato il Gran Premio di San Marino, potrebbe però tornare nel calendario se si dovesse concretizzare il progetto della F1 di organizzare un calendario senza appuntamenti fissi. L’annuncio odierno di Liberty Media non arriva come un fulmine a ciel sereno, il contratto originario prevedeva giĂ la scadenza nel 2025 e l’amministratore delegato della societĂ , Stefano Domenicali, aveva giĂ fatto sapere di voler puntare all’internazionalizzazione della competizione. 🔗 Leggi su Open.online

Il leader del mondiale di F1 Oscar Piastri esalta Imola: "Circuito fantastico, uno dei migliori in calendario" - Oscar Piastri, attuale leader del mondiale di Formula 1, esprime la sua ammirazione per il circuito di Imola, definendolo "fantastico" e uno dei migliori del calendario.

