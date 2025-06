Calenda | Smettere di fumare? Non ci penso proprio I politici con la sigaretta erano migliori

Carlo Calenda sfata il mito del fumo come simbolo di stile e riflette sul suo vizio, tra aneddoti e opinioni politiche. In un’intervista con "Un giorno da pecora", il leader si apre sul suo rapporto con la sigaretta, ma non si sottrae alle discussioni sul campo largo e sull’ex collega Matteo Renzi. Un ritratto autentico di un politico che non ha paura di mostrarsi anche con le sue fragilità .

