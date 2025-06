Caldo in aumento Frosinone tra le nove città con allerta da livello 1

L’estate si fa sentire con un’ondata di calore sempre più intensa che coinvolge anche Frosinone, tra le nove città italiane in allerta di livello 1. Il Ministero della Salute segnala un aumento delle temperature, con mercoledì che si preannuncia come il giorno più caldo, raggiungendo il livello di allerta 2, ovvero il bollino arancione. È fondamentale adottare precauzioni per proteggersi dal sole cocente e mantenere la salute.

Continua l'ondata di calore che fa salire la colonnina di mercurio in diverse città italiane cosi come riporta il Ministero della Salute. Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute indica in mercoledì la giornata più critica, con livello di allerta 2 - bollino arancione - a.

In questa notizia si parla di: Città Allerta Livello Caldo

