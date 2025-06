Caldo e inquinamento ozono oltre i limiti | le precauzioni da seguire

Preparatevi a proteggere la vostra salute: il caldo intenso e l'inquinamento da ozono supereranno i limiti venerdì 11 giugno, con i livelli che raggiungeranno oltre i valori di attenzione a Trieste. È fondamentale adottare precauzioni per ridurre l'esposizione, come evitare attività all'aperto nelle ore più calde e mantenere gli spazi ben ventilati. Con questa guida, scoprirete come affrontare al meglio questa situazione critica e preservare il vostro benessere.

Previsto un superamento dei limiti di ozono nella giornata di domani, mercoledì 11 giugno. Arpa Fvg annuncia che i valori si alzeranno oltre la soglia di attenzione (120 microgrammi al metro cubo) nel territorio comunale di Trieste, a partire da domani per rientrare nei giorni successivi e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Caldo e inquinamento, ozono oltre i limiti: le precauzioni da seguire

