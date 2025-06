Caldo e afa in Italia scatta l’allarme in queste città | massima attenzione nelle prossime ore

L’Italia si confronta con un’ondata di caldo e afa senza precedenti, che mette a rischio il benessere di molti cittadini. In queste ore, Bolzano, Campobasso e Perugia sono in allerta arancione, segnalando condizioni climatiche potenzialmente dannose per la salute pubblica. È fondamentale restare informati e adottare tutte le precauzioni necessarie: la vostra sicurezza viene prima di tutto.

Il caldo intenso sta investendo in queste ore gran parte dell'Italia, con picchi che destano preoccupazione per la salute pubblica. Il bollettino del ministero della Salute segnala per oggi, mercoledì 10 giugno, una situazione critica in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia, tutte contrassegnate con il livello di allerta 2, indicato con il bollino arancione. Il livello 2 corrisponde a condizioni climatiche che possono avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per le categorie più vulnerabili: anziani, bambini, persone con patologie croniche. Altre nove città, invece, sono state classificate con livello 1 ( bollino giallo ), una sorta di pre-allerta: si tratta di Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Roma, Torino e Verona.

