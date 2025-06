Caldo Africano sull’Italia | L’Estate entra nel vivo con temperature in aumento

Prepariamoci a vivere un’estate da record: l’Italia si scalda sotto il caldo africano, con temperature in costante aumento e cieli soleggiati che dominano la penisola. L’alta pressione ci regala giornate asciutte e afose, mentre il Nord si mantiene stabile, ma non immune da qualche episodio di calore intenso. Resta aggiornato su DayItalianeNews e scopri come affrontare al meglio questa ondata di calore.

Nei prossimi giorni l'Italia sarà investita da un'intensa ondata di caldo di origine nordafricana, con temperature in netta salita su gran parte del territorio nazionale. Il contesto meteorologico sarà dominato dall'alta pressione, che garantirà giornate prevalentemente soleggiate ma anche condizioni afose in molte regioni. Nord Italia. Il Nord sarà generalmente stabile e soleggiato, ma non mancheranno locali episodi di instabilità pomeridiana sui rilievi alpini, specialmente tra giovedì e sabato. Le temperature massime toccheranno i 33-35 °C nelle città della Pianura Padana come Milano, Bologna e Verona.

