Caldo africano in Emilia-Romagna fino a 38 gradi a Bologna | quando finisce

un’ondata di calore intensa e inaspettata. Ma quanto durerà questa ondata di afa? Scopriamo insieme quando il caldo africano darà finalmente tregua e le temperature torneranno a scendere, portando un po’ di sollievo ai cittadini emiliano-romagnoli.

Bologna, 10 giugno 2025 – Caldo e afa, non si ferma la colonnina di mercurio questa settimana in Emilia-Romagna: continuerà a salire gradualmente giorno dopo giorno, facendo sì che le temperature massime possano anche superare i 35 gradi. A Bologna sono addirittura previsti 38 gradi. L’alta pressione africana, infatti, nella seconda parte della settimana “tenderà a espandersi verso nord-est coinvolgendo buona parte del vecchio continente con forte rialzo termico anche sul nostro Paese e massime superiori ai 35 gradi su diverse città con allerta afa ”, avvisa il Centro Meteo Italiano. Quella in arrivo è la “ prima vera ondata di caldo africano su buona parte d'Europa e sull'Italia”, conferma Roberto Nanni, tecnico meteorologico Ampro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo africano in Emilia-Romagna, fino a 38 gradi a Bologna: quando finisce

